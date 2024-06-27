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Владелец пляжного кафе под Севастополем рассказал, как спасал людей при ударе ВСУ

В Крыму владелец пляжного кафе рассказал, как укрыл 50 человек при ударе ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На пляже Учкуевка в Севастополе владелец кафе Александр спас более 50 человек, укрыв их в своем заведении во время атаки ракетой ATACMS со смертоносной кассетной боевой частью. Он поделился этой историей с РИА Новости.

«Когда начались взрывы, я приказал своему помощнику открыть главный вход в кафе и направить туда всех посетителей. Я сам отправился помогать раненым — у меня образование военного врача. Мы смогли собрать около 50 человек внутри кафе. Мой сын, чтобы успокоить детей, стал раздавать им мороженое», — рассказал владелец заведения.

Женщин и детей он укрыл внутри помещения, а мужчин спрятал под уличную барную стойку. Раненых начали доставлять на лежаках в кафе, и вскоре экстренные службы прибыли на место для эвакуации.

Атака террористическим ракетным ударом по Севастополю произошла 23 июня в 12:15 по московскому времени. Пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями были выпущены по городу. Российская система ПВО смогла перехватить четыре из них, но одна ракета взорвалась в воздухе, причинив многочисленные жертвы среди мирных жителей. По последним данным, 153 человека получили ранения различной степени тяжести, из которых 79 были госпитализированы, включая 27 детей.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

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