В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены включились в Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

До этого в красной зоне на карте тревог оказались Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.