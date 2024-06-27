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Пассажирка сошедшего с рельсов поезда в Коми рассказала об «ужасной картине»

Пассажирка сошедшего с рельсов поезда рассказала о первых минутах случившегося

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МЧС Республики Коми

Пассажирка Инна, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде, рассказала о первых минутах после случившегося. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инна подчеркнула, что внезапно поезд начал покачиваться, а пассажиры начали вылетать через разбитые окна в воду. По ее словам, часть людей разбивали окна, чтобы вылезти из поезда. Очевидица произошедшего назвала случившееся «стрессовой, ужасной картиной».

До этого в пресс-службе РЖД заявили, что в результате схода вагонов пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск в Коми пострадали 46 человек.

Также стало известно, что все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск эвакуированы в Инту.

В районе крушения поезда Новороссийск – Воркута находятся трое тяжелораненых пассажиров. Отмечалось, что около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов, всего на момент происшествия в поезде было 232 пассажира.

Большая часть состава — девять вагонов поезда — сошла с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Ранее сообщалось, что медики не могут добраться к месту схода с рельсов поезда.

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Сход поезда с рельсов в Коми
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