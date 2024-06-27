Подавляющее число россиян считают, что фейки причиняют значительный вред обществу

Анализ новостных сводок показал, что большинство фейков за последние три года связаны с политикой, темой СВО и здравоохранением. По мнению 73% респондентов, фейковые новости наносят значительный вред обществу, а в большинстве случаев публикуются специально и чаще всего встречаются на непроверенных новостных сайтах в интернете и социальных сетях. Это следует из данных, полученных исследователями Президентской академии. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При ответе на вопрос, через какие каналы чаще всего распространяется фейковая информация, все эксперты на первое место поставили социальные сети (Вконтакте, Одноклассники) и мессенджеры (WhatsApp, Telegram), сообщила автор исследования, представитель Президентской академии Анастасия Кузина.

«При этом было отмечено, что если оценивать распространение по количеству копий сообщений, то в 2024 году есть тренд на лидирование VK и Telegram в контексте количества публикуемых сообщений с фейками. Это предварительные результаты всего за два месяца, тем не менее они говорят, что доля VK как платформы и Telegram как мессенджера постепенно растет», — отметила она.

При этом 7% опрошенных отметили, что наиболее часто они сталкиваются с фейками в разговорах с родственниками, друзьями и знакомыми.

Опрос также показал, что 42% респондентов читают новости несколько раз в неделю, 23% — несколько раз в день. У большинства новостная информация вызывает сомнения относительно достоверности изложенных фактов. Термин «фейковые новости» (fake news) знаком практически каждому респонденту (89%). Однако если говорить о законе, который предусматривает наказание за распространение ложной информации, многие лишь «слышали» о нем.

Ранее в России вырос спрос на специалистов со знаниями в области маркировки интернет-рекламы.