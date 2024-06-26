В РЖД рассказали о количестве пострадавших при сходе поезда в Коми

В пресс-службе РЖД заявили, что в результате схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми пострадали 46 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В заявлении отмечается, что четверо наиболее пострадавших доставили в Инту на восстановительном поезде, среди них один ребенок.

В общей сложности за медицинской помощью в результате инцидента обратились 46 человек, подчеркнули в пресс-службе РЖД.

До этого стало известно, что все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск эвакуированы в Инту.

В районе крушения поезда Новороссийск – Воркута находятся трое тяжелораненых пассажиров. Отмечалось, что около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов, всего на момент происшествия в поезде было 232 пассажира.

Большая часть состава — девять вагонов поезда — сошла с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Ранее сообщалось, что медики не могут добраться к месту схода с рельсов поезда.