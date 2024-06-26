Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РЖД рассказали о количестве пострадавших при сходе поезда в Коми

РЖД: при сходе поезда в Коми пострадали 46 человек

close
100%
Телеграм-канал komivkomi

В пресс-службе РЖД заявили, что в результате схода вагонов пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск в Коми пострадали 46 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В заявлении отмечается, что четверо наиболее пострадавших доставили в Инту на восстановительном поезде, среди них один ребенок.

В общей сложности за медицинской помощью в результате инцидента обратились 46 человек, подчеркнули в пресс-службе РЖД.

До этого стало известно, что все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск эвакуированы в Инту.

В районе крушения поезда Новороссийск – Воркута находятся трое тяжелораненых пассажиров. Отмечалось, что около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов, всего на момент происшествия в поезде было 232 пассажира.

Большая часть состава — девять вагонов поезда — сошла с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Ранее сообщалось, что медики не могут добраться к месту схода с рельсов поезда.

Все новости на тему:
Сход поезда с рельсов в Коми
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами