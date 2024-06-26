Тигр сбежал из заповедника и растерзал фермера, возвращавшегося домой

В Западной Бенгалии тигр напал на мужчину, фермер возвращался домой вместе с сыном и отстал от него. Об этом сообщает Times of India.

55-летний мужчина работал вместе со своим сыном в поле, внезапно погода испортилась и мужчины вынуждены были вернуться домой. По дороге отец отстал, сын один продолжил путь.

Не дождавшись его дома, молодой человек пошел искать отца. Мужчину удалось обнаружить только спустя несколько часов, на него напал тигр, который сбежал из заповедника, находящегося в двух километрах от места происшествия.

Спасти пострадавшего не удалось. Односельчане фермера потребовали от властей провести тщательное расследование, сын фермера требует от руководства заповедника крупную денежную компенсацию.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке вылазка двух мужчин в лес закончилась встречей с тигром, один из приморцев пострадал. Инцидент произошел в Хасанском районе Приморского края. Как рассказал брат потерпевшего, животное напало на них в районе поселка Сухановка. Хищник разодрал мужчине руку и ногу, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее во Франции волки напали на посетительницу сафари-парка.