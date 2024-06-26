Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тигр сбежал из заповедника и растерзал фермера, возвращавшегося домой

Times of India: в Индии сбежавший из заповедника тигр напал на фермера

close
100%
Shutterstock

В Западной Бенгалии тигр напал на мужчину, фермер возвращался домой вместе с сыном и отстал от него. Об этом сообщает Times of India.

55-летний мужчина работал вместе со своим сыном в поле, внезапно погода испортилась и мужчины вынуждены были вернуться домой. По дороге отец отстал, сын один продолжил путь.

Не дождавшись его дома, молодой человек пошел искать отца. Мужчину удалось обнаружить только спустя несколько часов, на него напал тигр, который сбежал из заповедника, находящегося в двух километрах от места происшествия.

Спасти пострадавшего не удалось. Односельчане фермера потребовали от властей провести тщательное расследование, сын фермера требует от руководства заповедника крупную денежную компенсацию.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке вылазка двух мужчин в лес закончилась встречей с тигром, один из приморцев пострадал. Инцидент произошел в Хасанском районе Приморского края. Как рассказал брат потерпевшего, животное напало на них в районе поселка Сухановка. Хищник разодрал мужчине руку и ногу, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее во Франции волки напали на посетительницу сафари-парка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами