Все пассажиры сошедшего с рельсов поезда эвакуированы

Все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск эвакуированы в Инту. Об этом сообщает пресс-служба Коми.

В Минздраве сообщили, что эвакуация людей идет в сопровождении медиков. Также отмечается, что в Инту направлены вертолеты с медицинскими бригадами для усиления работы и возможной эвакуации пострадавших в другие стационары Коми.

До этого сообщалось, что в районе крушения поезда Новороссийск – Воркута находятся трое тяжелораненых пассажиров. Отмечалось, что около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов, всего на момент происшествия в поезде было 232 пассажира.

Большая часть состава — девять вагонов поезда — сошла с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Ранее сообщалось, что медики не могут добраться к месту схода с рельсов поезда.