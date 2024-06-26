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В Коми сообщают о трех тяжелораненых в результате крушения поезда

Губернатор Уйба сообщил о трех тяжелораненых в районе крушения поезда

В районе крушения поезда Новороссийск-Воркута находятся трое тяжелораненых пассажиров. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Уйба.

«Как мне доложило руководство Инты, в поезде находилось 215 пассажиров. Пострадавших 20 человек и трое в тяжелом состоянии», — пишет Уйба.

Губернатор уточнил, что на место прибыли медики, которые оказывают пострадавшим помощь.

До этого было названо число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми.

Девять вагонов поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

В РЖД сообщили, что причиной схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми мог стать подмыв полотна.

Ранее глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом.

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