Названо число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми

Около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Коми, всего на момент происшествия в поезде было 232 пассажира Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Погибших в результате схода вагонов нет.

Большая часть состава — девять вагонов поезда — сошла с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

В РЖД сообщили, что причиной схода пассажирского поезда №511 в Коми мог стать подмыв полотна.

Отмечалось, что медики выехали на место схода поезда с рельсов в Инте, но не могут подобраться к месту ЧП из-за бездорожья.

Ранее глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом.