Россиянка выжила после падения с 18-го этажа

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки, пострадавшая выжила, несмотря на многочисленные травмы. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в высотке ЖК «Премьер 2» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Под окнами многоэтажки пострадавшую нашел сосед и вызвал скорую помощь. По предварительной информации, девушка выпала из окна квартиры на 18-м этаже, ее доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

По данным Telegram-канала Ural Mash, девушка снимала в многоэтажке квартиру. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. Инцидент произошел в многоэтажке по Аминьевскому шоссе, 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее в Москве мужчина выпал из окна 14-го этажа, приземлился в корзину для кондиционера и выжил.