Россиянку, работавшую на преступников за скромную плату и наркотики, будут судить

В Амурской области будут судить женщину, которая работала на преступников за скромную плату и наркотики. Об этом сообщает «МВД медиа».

По предварительной информации ведомства, 30-летняя жительница города Благовещенска начала работать на магазин наркотиков в марте 2023 года. Она выполняла функции межрегионального курьера, забирая запрещенные вещества из тайников в Приамурье, Еврейской автономии и Хабаровском крае, а затем фасовала их и делала закладки на малой родине и в городе Белогорске.

Преступники платили россиянке по 800 рублей за каждое выполненное задание, а также снабжали ее таблетками МДМА и гашишным маслом. Наркокурьера поймали с запрещенными веществами 9 октября 2023 года.

У женщины изъяли 2,3 кг синтетических наркотиков стоимостью 15 млн рублей, весы и упаковочные материалы. Материалы уголовного дела в отношении россиянки направлены для рассмотрения в суд. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудница тюрьмы передавала наркотики заключенным и получила срок за контрабанду.