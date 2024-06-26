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Глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом

Глава Коми Уйба вылетел на место частичного схода пассажирского поезда с рельсов

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Телеграм-канал komivkomi

Глава республики Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии, которая произошла в районе города Инта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вылетаю на место происшествия», — говорится в заявлении.

Уйба подчеркнул, что будет лично контролировать ход спасательной операции и оказание помощи пострадавшим пассажирам поезда.

Вечером 26 июня на железнодорожном перегоне Инта-1 – Угольный частично сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав следовал из Воркуты в Новороссийск.

По информации «Российских железных дорог» (РЖД), всего с рельсов сошли девять вагонов. На место сразу направились сотрудники оперативных служб, а движение поездов на соответствующем участке железной дороги было приостановлено.

Новостное агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что в результате происшествия пострадали не менее 10 человек. Предварительно, все живы.

В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Представители ведомства уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.

Ранее в Республике Бурятия поезд проехал через охваченный огнем лес.

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