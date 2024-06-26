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В республике Коми завели уголовное дело после схода с рельсов поезда

СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов поезда в Коми

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета (СК) РФ завели уголовное дело по факту схода вагонов поезда, который следовал из Воркуты в Новороссийск. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности». — Прим. ред.)», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный. В данный момент специалисты уточняют информацию о пострадавших и выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе причину аварии.

31 мая пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового состава. По информации ведомства, инцидент произошел на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная.

Ранее поезд проехал сквозь охваченный пожаром лес в Бурятии.

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