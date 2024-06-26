В Белгородской области на семь минут объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в некоторых районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, особый режим ввели в городе Белгороде и Белгородском районе. Также о возможной опасности предупредили жителей города Шебекино и Шебекинского городского округа.

«Спуститесь в подвал», — добавил глава субъекта, обращаясь к гражданам.

Гладков уточнил, что людям стоит оставаться в укрытии до отмены ракетной опасности.

В 19:31 особый режим отменили. Он действовал в течение семи минут.

26 июня украинские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали два села в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удар попали населенные пункты Шамино и Новая Таволжанка. В результате в первом полностью сгорели два автомобиля, а во втором была повреждена хозяйственная постройка.

До этого дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали две машины в Белгородской области. В тот момент автомобили двигались по трассе Архангельское — Зиборовка.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских войск пострадал водитель грузовика.