В Белгородской области на семь минут объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в некоторых районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, особый режим ввели в городе Белгороде и Белгородском районе. Также о возможной опасности предупредили жителей города Шебекино и Шебекинского городского округа.
«Спуститесь в подвал», — добавил глава субъекта, обращаясь к гражданам.
Гладков уточнил, что людям стоит оставаться в укрытии до отмены ракетной опасности.
В 19:31 особый режим отменили. Он действовал в течение семи минут.
26 июня украинские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали два села в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удар попали населенные пункты Шамино и Новая Таволжанка. В результате в первом полностью сгорели два автомобиля, а во втором была повреждена хозяйственная постройка.
До этого дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали две машины в Белгородской области. В тот момент автомобили двигались по трассе Архангельское — Зиборовка.
Ранее в Белгородской области при атаке украинских войск пострадал водитель грузовика.