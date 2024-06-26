Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в Коми

В Коми с рельсов сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом со ссылкой на РЖД сообщают «Известия».

По информации издания, инцидент произошел на одном из перегонов. Девять вагонов поезда №511 с пассажирами сошли с рельсов.

«К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, информация о пострадавших уточняется», — рассказали в РЖД, передает издание.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что, предварительно, есть пострадавшие с ушибами. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Амурской области почти 30 вагонов сошли с рельсов.