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В Коми частично сошел с рельсов пассажирский поезд

РЖД: девять вагонов пассажирского поезда сошли с железнодорожных рельсов в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в республике Коми. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале «Российских железных дорог» (РЖД).

В заявлении отмечается, что поезд следовал из Воркуты в Новороссийск. Однако в 18:12 мск состав сошел с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный.

«К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам», — говорится в публикации.

Представители РЖД добавили, что движение поездов на соответствующем участке железной дороги временно остановлено. В данный момент специалисты уточняют информацию о пострадавших.

31 мая пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового состава. По информации ведомства, инцидент произошел на 7759-м км перегона станций Селеткан — Ледяная.

Из заявления следует, что в вагонах находился уголь. Никто из людей не пострадал, однако несколько вагонов и две опоры получили повреждения. Также на месте происшествия оказались оборваны провода контактной сети.

Ранее в Волгоградской области после схода грузовых вагонов с рельсов начался пожар.

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