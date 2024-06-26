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Полпред президента в УрФО Якушев станет наставником финалиста проекта «Время Героев»

Финалист проекта «Время Героев» пройдет стажировку в Екатеринбурге

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Единая Россия

Инициатива президента России Владимира Путина дать участникам спецоперации возможность строить карьеру в органах власти своевременна и справедлива. Об этом во время встречи с выпускником проекта «Время Героев», командиром войсковой части, подполковником Александром Загайновым заявил врио секретаря генсовета «Единой России», полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«То, что сделали и продолжают делать наши бойцы на передовой, для России – бесценно. Вы прошли серьёзный отбор и стали одним из 83 лидеров конкурса. Для меня большая ответственность и честь быть вашим наставником», – сказал он.

Отмечается, что Якушев станет наставником Загайнова. Финалист проекта «Время Героев» пройдет стажировку в Екатеринбурге.

Врио секретаря генсовета партии подчеркнул, что «Единая Россия» в числе первых занялась вовлечением участников СВО в общественно-политическую жизнь по поручению главы государства. По его словам, в предварительном голосовании партии поучаствовали 210 бойцов. При этом все они получили куратора и возможность участвовать в процедуре на специальных условиях.

Как уточнили Якушев, в предварительном голосованим победу одержали 95 бойцов СВО.

«Они будут участвовать в сентябрьских выборах в регионах от «Единой России». И у нас с вами впереди большая совместная работа. Успехи в воинской службе предстоит дополнить знаниями о специфике службы гражданской. Всю необходимую поддержку обеспечим», — сказал он.

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