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В США объяснили страх перед китайскими электрокарами с ИИ

США боятся, что китайские электрокары с ИИ будут собирать данные об американцах

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Depositphotos

Министерство торговли США выразило опасение, что китайские электрокары, которые имеют выход в интернет и компоненты с искусственным интеллектом (ИИ), будут собирать данные об американцах и отправлять их в Китай. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, передает ТАСС.

«Они все подключены к сети, все собирают данные об американцах и отправляют их в Пекин», — сказала министр.

Раймондо на слушаниях в палате представителей конгресса США добавила, что ее ведомство уже прорабатывает эти риски, однако подробности не привела.

Министр также напомнила, что на прошлой неделе США ввели санкции против «Лаборатории Касперского». По ее словам, это было сделано после предположения, что продукция этой компании может собирать данные об американцах и отправлять их в Россию.

Накануне стало известно, что Южная Корея по итогам первых пяти месяцев стала основным поставщиком товаров в Китай, вытеснив с первого места США, направив на китайский рынок товаров на $70,9 млрд. В свою очередь объем экспорта США за период составил $67,6 млрд.

Ранее сообщалось, что российский бизнес нашел способ рассчитываться с Китаем.

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