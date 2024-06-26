В Австрии отпустили на свободу экс-разведчика, подозреваемого в шпионаже

Высший кассационный суд Вены удовлетворил ходатайство защиты с просьбой отпустить на свободу бывшего сотрудника австрийской разведки Эгисто Отта, которого подозревают в шпионаже в пользу российских властей. Об этом пишет газета Kurier со ссылкой на источники.

По информации журналистов, мужчину отпустили на свободу 26 июня. Суд посчитал, что в настоящее время угроза совершения преступления со стороны экс-разведчика отсутствует.

В инстанции пояснили, что пришли к такому выводу на основании имеющихся материалов дела. Следствие предъявило Отту обвинения в правонарушениях, за которые его арестовывали еще в 2021 году. Позднее мужчину освободили, но в 2024 году повторно взяли под стражу. Авторы статьи подчеркнули, что с того момента новых фактов в деле бывшего разведчика не появилось.

При этом в материале уточняется, что Отта арестовали 30 марта. Срок его содержания под стражей был ограничен двумя месяцами, поэтому он должен был выйти на свободу еще в конце мая. Однако это случилось только спустя месяц.

Несмотря на это, сторона обвинения оказалась «ошарашена» решением Высшего кассационного суда Вены.

«С учетом всего, что есть в этом деле, данное решение с трудом поддается пониманию», — сказал неназванный источник издания в следственных органах.

Расследование в отношении Отта началось еще в 2017 году. Тогда экс-разведчика впервые обвинили в шпионаже в пользу РФ.

Ранее в Польше заявили об исчезновении троих осужденных за шпионаж в пользу РФ.