Патриарх Кирилл призвал не «заигрывать перед молодежью»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать специальную молодежную передачу на телеканале «Спас». Выступление предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) цитирует сайт патриарха.

«Владимир Романович (Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. — «Газета.Ru»), просил бы вас продумать создание специальной программы для молодежи. Чтобы это была не развесистая клюква, с заигрыванием перед молодежью», — заявил патриарх.

Предстоятель РПЦ добавил, что необходима постановка «реальных мировоззренческих проблем», а также приглашение церковных и светских специалистов в сфере социологии и психологии.

Патриарх также призвал созывать круглые столы и дискуссии, адресованные в первую очередь молодежи. По словам главы РПЦ, через церковные средства массовой информации необходимо сообщать об этом как приходской молодежи, так и широкой публике. Делать это нужно таким образом, уточнил патриарх, чтобы к передаче максимально привлекалось общественное внимание.

Также в своем выступлении предстоятель РПЦ заявил, что церкви требуется «держать руку на пульсе», чтобы не упустить развитие важных тенденций в молодежной среде и молодежной культуре. Патриарх подчеркнул, что духовенству необходимо понимать, чем сегодня живет молодежь.

Недавно президент России Владимир Путин заявил о необходимости воспитывать молодежь духовно и нравственно. Российский лидер отметил, что особое внимание следует уделять обеспечению растущих запросов молодежи в новых социально-экономических реалиях.

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