Курганец избил пожилого соседа ради кражи телевизора и телефона

В Кургане 39-летний мужчина избил 67-летнего соседа, чтобы украсть у него телевизор и телефон. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 июня. Мужчина проник в квартиру пожилого соседа и избил его, а затем открыто похитил из жилища телевизор и телефон общей стоимостью в 7 тысяч рублей. Пострадавший не смог оказать сопротивления злоумышленнику, и тот скрылся.

Позже к пенсионеру в гости пришла родственница, которой он рассказал о произошедшем. Женщина обратилась в полицию, и предполагаемого злоумышленника задержали. У него обнаружили и изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что мужчина до этого неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и за имущественные преступления.

Ранее в Башкирии юноши избили пенсионера ради кражи телефона и борсетки.