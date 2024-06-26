У тульского отряда «ЛизаАлерт» угнали машину с оборудованием

Неизвестные угнали один из автомобилей тульского отряда «ЛизаАлерт», в салоне которого находилось оборудование для поиска пропавших людей. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на представителей добровольческой организации.

По информации журналистов, транспортное средство пропало 25 июня. Один из членов отряда, отвечающий за связь, припарковал машину у места своей работы. Однако к вечеру автомобиль, в салоне которого находились рации и иная техника для поиска людей, пропал.

В отряде «ЛизаАлерт» подчеркнули, что все оборудование было подарено. Поэтому волонтеры чувствуют ответственность за сохранность этой техники, говорится в материале.

«Оборудование достаточно дорогостоящее. В общей сложности там выходит сильно за 100 тыс. [рублей]. Для отряда тульского это очень большие деньги», — подчеркнули представители добровольческой организации.

Как сказали члены «ЛизаАлерт», на транспортном средстве не было никаких опознавательных знаков. Речь идет об указаниях на то, что машина принадлежит волонтерам. В связи с этим представители организации не рассматривают версию «диверсии» как правдоподобную.

Авторы статьи уточнили, что в настоящее время автомобиль ищут сотрудники правоохранительных органов. Волонтеры, в свою очередь, продолжают заниматься поисками пропавших людей. Члены отряда уточнили, что сейчас у них как раз начало «сезона».

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