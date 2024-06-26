Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минсельхоз РФ призвал регионы контролировать цены на социально значимые продукты питания

Минсельхоз призвал субъекты РФ следить за ценами на хлеб, мясо и молоко

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Министерство сельского хозяйства России призвало регионы контролировать стоимость отдельных категорий социально значимой продукции. Речь идет о субъектах РФ, где «наблюдаются отклонения от общей динамики на рынке». Об этом пишет ТАСС.

«Регионам необходимо пристально следить за потребительской стоимостью отдельных категорий социально значимой продукции, в частности, хлеба, мяса, сахара, молока и сливочного масла», — сообщили в Минсельхозе по итогам заседания оперативного штаба, которое прошло в павильоне Координационного центра правительства на выставке «Россия».

Чтобы сохранить фиксированную цену на социально значимые продукты для населения, регионам следует заключать соглашения с поставщиками продовольственных товаров и ретейлерами, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, отметили в ведомстве.

18 июня сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала «Газете.Ru», что за январь-март 2024 года средняя наценка на социально значимые продукты в России снизилась примерно до 6,11%. Это произошло потому, что магазины сдерживали рост цен этой категории товаров. Епифанова предрекла дальнейшее снижение цен на социально значимые продукты во втором полугодии 2024 года.

Ранее экономист спрогнозировал подорожание продуктов питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами