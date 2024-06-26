Минсельхоз РФ призвал регионы контролировать цены на социально значимые продукты питания

Министерство сельского хозяйства России призвало регионы контролировать стоимость отдельных категорий социально значимой продукции. Речь идет о субъектах РФ, где «наблюдаются отклонения от общей динамики на рынке». Об этом пишет ТАСС.

«Регионам необходимо пристально следить за потребительской стоимостью отдельных категорий социально значимой продукции, в частности, хлеба, мяса, сахара, молока и сливочного масла», — сообщили в Минсельхозе по итогам заседания оперативного штаба, которое прошло в павильоне Координационного центра правительства на выставке «Россия».

Чтобы сохранить фиксированную цену на социально значимые продукты для населения, регионам следует заключать соглашения с поставщиками продовольственных товаров и ретейлерами, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, отметили в ведомстве.

18 июня сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала «Газете.Ru», что за январь-март 2024 года средняя наценка на социально значимые продукты в России снизилась примерно до 6,11%. Это произошло потому, что магазины сдерживали рост цен этой категории товаров. Епифанова предрекла дальнейшее снижение цен на социально значимые продукты во втором полугодии 2024 года.

Ранее экономист спрогнозировал подорожание продуктов питания.