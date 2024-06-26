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Белый дом ответил на сообщения о своей причастности к делу Ассанжа

Кирби: Белый дом не имел отношения к делу Ассанжа и его сделке с минюстом США

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Kim Hong-ji/Reuters

Белый дом не имел никакого отношения к делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Белый дом не был никоим образом вовлечен в дело Джулиана Ассанжа, решения по поводу приговора и репатриации», — заявил он.

Кирби подчеркнул, что этот вопрос необходимо адресовать в министерство юстиции, и только они могут об этом говорить. Также координатор заявил, что Белый дом не имеет отношения и к той сделке, которую Ассанж заключил с министерством юстиции США ради своего освобождения.

Основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня. Его освобождение произошло после того, как Ассанж договорился с прокуратурой США о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист провел в заключении.

В WikiLeaks подтвердили, что Ассанж заключил сделку с прокуратурой США.

Ранее в Союзе журналистов допустили приезд Ассанжа в Россию.

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