Неизвестный напал на ветерана боевых действий и его семью на улице из-за электросамоката

В Ростове местный житель с семьей стали жертвами нападения мужчины. Об этом потерпевшие рассказали в беседе с изданием 161.ru.

Инцидент произошел 23 июля, когда супружеская пара с двумя младшими детьми — 14-летним сыном и полуторагодовалой дочерью — вышли на прогулку. По словам ростовчанки, около магазина «Солнечный круг» они увидели электросамокат, который лежал на земле. Сын собеседницы СМИ попытался поставить его, но у него не получилось это сделать, так как, по словам женщины, транспортное средство было сломано.

В тот момент к семье приблизился мужчина, вероятно, владелец самоката и возмутился тем, что самокат лежит на земле, и попросил поднять его. Когда мужчине сообщили, что сделать это невозможно, так как он сломан, то за этим последовала неадекватная реакция.

По словам потерпевших, агрессор принялся бить главу семьи по лицу, затем повалил его на землю и прыгнул на лодыжку, сломав ее. Также неадекват ударил по голове младенца и распылил перцовый баллончик в лицо подростку. После этого агрессор вместе с девушкой, которая все это время стояла рядом, скрылись.

«Муж у меня полковник Российской армии. Был и в Сирии, и на СВО, ветеран боевых действий. Он даже не ожидал такого поворота событий, все молниеносно происходило. Мы многодетная семья, но в тот день старшая дочь осталась дома», — рассказала ростовчанка.

После инцидента семье понадобилась помощь медиков. Они обратились в Больницу скорой медицинской помощи, где мужчине наложили гипс, юноше помогли устранить последствия ожога глаз. Девочке после удара по голове диагностировали повышенное внутречерепное давление.

Сейчас ростовчане ищут свидетелей случившегося и хотят найти нападавшего.

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