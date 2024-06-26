Страны НАТО начали отказываться от обязательств по долгосрочной помощи Украине

Некоторые страны Североатлантического альянса (НАТО) отказываются от обязательств по долгосрочной помощи Киеву из-за непредсказуемой ситуации на поле боя. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, все члены НАТО готовы предоставить Киеву в 2024 году около €40 млрд, однако ряд критически настроенных стран альянса не хотят согласовывать многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, поскольку не уверены в будущих успехах украинской армии. Кроме того, лидерам европейских государств мешают «политические и юридические препятствия» для подписания долгосрочных обязательств, отмечается в статье.

С учетом этого НАТО придется каждый год выносить на обсуждение и согласовывать вопрос о поддержке Украины, пишет Bloomberg.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе отклонили предложение ежегодно выделять Украине $40 млрд на вооружение. В марте было отклонена соответствующая инициатива на сумму $100 млрд.

Ранее в «Танковую коалицию» для Украины вошли 13 стран НАТО.