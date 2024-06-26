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Кузбасского водителя сфотографировали на работе за просмотром сериалов

В Новокузнецке пассажир автобуса сфотографировал водителя за просмотром сериала

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В Новокузнецке местный житель возмутился поведением водителя во время работы — тот смотрел за рулем сериал. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам кемеровчанина, инцидент произошел 25 июня. Нарушал правила движения водитель автобуса №3, который отвлекался от дороги на просмотр сериала со смартфона, расположенного на руле автобуса.

«Водитель смотрит сериалы, не смотрит на дорогу. Когда уже будет порядок с расписанием, с водителями?» — возмутился горожанин в чате управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка.

По информации паблика, информацию о действиях водителя передали перевозчику, который рассмотрит инцидент на комиссии по безопасности.

До этого в Новосибирске самокатчик напал на водителя с пистолетом.

Ранее эксперты рассказали, как в России водители развлекают себя во время дороги.

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