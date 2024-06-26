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Число отравившихся морепродуктами в Курске выросло до 13 человек

В Курске число отравившихся морепродуктами достигло 13 человек

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Shutterstock

В Курске число отравившихся в ресторане людей достигло 13. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, все 13 человек, обратившиеся за медицинской помощью, проходят лечение амбулаторно. Предварительно, они отравились морепродуктами.

До этого стало известно, что в Курске 11 местным жителям понадобилась помощь медиков после покупки еды в одном из заведений. У всех пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Известно, что пациенты употребляли рыбу и морепродукты в одном из предприятий Sushi King.

В заведении обнаружили ряд нарушений, поэтому точке вынесли запрет на работу. О каких недоработках идет речь, не уточняется. Данные о произошедшем будут направлены в суд.

Ранее дело об отравлении людей салатом лобио передали в столичный суд.

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