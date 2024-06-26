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Жителям Подмосковья напомнили о работе сервиса для мам

Почти 100 тыс. человек воспользовались порталом «Стань мамой в Подмосковье»

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Shutterstock

Жителям Московской области напомнили о работе интернет-портала «Стань мамой в Подмосковье», на котором представления вся информация о системе родовспоможения в регионе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, интернет-портал упрощает поиск информации для будущих мам.

Он добавил, что на сайте можно прочитать советы для беременных, посмотреть роддома и найти другую полезную информацию.

«Портал начал работу в марте прошлого года и за это время им воспользовались уже почти 100 тыс. человек», — сказал Сапанюк.

Он отметил, что чаще всего будущие мамы изучают разделы о родильных домах, а также о подарочном наборе «Я родился в Подмосковья».

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