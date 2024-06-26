В Казахстане приговор экс-министру за убийство жены оставили без изменений

Апелляционный суд Астаны оставил без изменений приговор экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, приговоренному к лишению свободы на 24 года за убийство своей жены Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает ТАСС.

Также суд оставил в силе решение о заключении на четыре года родственнику экс-министра Бахытжану Байжанову за укрывательство особо тяжкого преступления.

Соответствующий вердикт озвучила судья по итогам рассмотрения апелляционных жалоб Бишимбаева и Байжанова.

Тело Салтанат Нукеновой нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее Бишимбаев наносил смертельные побои женщине в течение восьми часов. Сам подсудимый заявлял, что жена спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул. Однако позже выяснилось, что экс-министр экономики Казахстана записывал издевательства над Нукеновой на мобильный гаджет. Согласно ролику, мужчина подозревал жену в изменах, из-за чего и напал на нее.

В середине мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Казахстане приговорил Бишимбаева к 24 годам заключения. Также суд огласил приговор в отношении его брата, Бахытжана Байжанова, которого обвиняли в укрывательстве преступления. Родственника бывшего главы министерства приговорили к четырем годам заключения.

Ранее жертве избиения Нукеновой посвятили песню.