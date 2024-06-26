В Англии лошадь Королевской гвардии ударила туристку копытом

В Англии туристка слишком близко подошла к лошади Королевской гвардии и получила удар копытом, пишет LADBible. Сообщается, что женщина проигнорировала предупреждающие таблички о том, что к лошадям нельзя приближаться.

Инцидент произошел, когда туристка слишком близко подошла к лошади и начала фотографироваться на ее фоне. В какой-то момент животное ударило женщину копытом, и та упала лицом вниз на землю. Ей помогли подняться очевидцы, спросив у нее, нужно ли вызвать врача.

Женщина отделалась легкими травмами, а пользователи соцсетей раскритиковали ее за такое поведение. Кроме того, люди уверены, что лошадь едва ее толкнула.

«Лошадь едва ее подтолкнула, и она была слишком близко к животному», — пишут комментаторы.

Ранее британская принцесса Анна попала в больницу после инцидента с лошадью.