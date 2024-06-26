В Забайкалье подросток забрался на цистерну поезда и получил удар током

В Забайкальском крае 17-летнего юношу ударило током на железной дороге, когда он пытался перелезть через поезд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции Антипиха 25 июня, на железнодорожных путях был обнаружен 17-летний юноша. По предварительной информации, молодой человек хотел перелезть через поезд, забрался на цистерну и, задев электропровод под напряжением, получил удар током.

На место была вызвана скорая помощь, пострадавшего госпитализировали, несмотря на все усилия медиков, спасти юношу не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что Московская школьница пропустила через себя разряд в 25 тысяч вольт. Инцидент произошел в районе станции «Гжель». Девушка-зацепер выбрала электропоезд Москва — Шатура и решила раскачать токоприемник. В результате она получила серьезные травмы. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

Ранее в Подмосковье подростка-зацепера ударило током на крыше поезда.