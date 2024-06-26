Россиянка 25 лет носила в носу осколок зеркала после избиения мужем

В тюменской клинике «Нефтяник» врачи успешно провели уникальную операцию по извлечению осколка зеркала из носа женщины, которая пострадала от домашнего насилия. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.

Инородное тело оказалось у женщины в носу после того, как пьяный муж ударил ее осколком зеркала 25 лет назад. С тех пор она страдала от заложенности носа и долгое время боролась с хроническим гайморитом, который не удавалось вылечить.

Инородное тело обнаружили случайно во время протезирования зубов. Хирургам удалось успешно извлечь осколок длиной 2,5 см.

До этого сообщалось, что врачи НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге прооперировали мужчину с несколькими инородными предметами в голове. Пациент поступил к медикам с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. На КТ медики установили, что у мужчины перелом правой височной кости, а внутри черепа находятся два предмета, в том числе металлический шуруп. Хирурги провели трепанацию черепа, извлекли инородные тела (вторым оказался резиновый шарик), а также удалили гематому. При каких обстоятельствах пострадавший получил подобные повреждения не уточняется.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину с застрявшим кусочком шашлыка в пищеводе.