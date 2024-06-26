Россиянка, откусившая девушке губу в клубе, предстанет перед судом

В Чите 27-летняя местная жительница предстанет перед судом по делу о причинении тяжкого вреда здоровью посетительнице ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Правоохранители установили, что 7 апреля 2024 года женщина, будучи гостьей одного из городских клубов-баров, поссорилась с другой отдыхающей из-за занятого места. Обвиняемая разозлилась, затем, удерживая оппонентку за волосы, откусила ей часть губы.

После лечения у потерпевшей образовался рубец, для удаления которого ей потребуется специальная операция.

«В ходе следствия обвиняемая мер к компенсации вреда не приняла, вину не признала, ссылаясь на действия в условиях самообороны. Кроме того, по ее мнению, причиненная рана не повлекла обезображивания потерпевшей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело с обвинительным заключением прокуратура направила в Центральный районный суд Читы.

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