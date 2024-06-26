На Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов

У Украины нет средств для защиты энергетических объектов и денег на их восстановление, заявил исполнительный директор частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Об этом пишет Kyiv Post.

«Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. <...> Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения», — сказал Сахарук.

Он подверг критике правительство Украины за недостаточное финансирование частного сектора и плохое управление, что лишь способствует усугублению ситуации. По его оценке, для восстановления 1 ГВт энергии необходимо потратить около $1 млрд.

Сахарук добавил, что государственные энергокомпании не смогли оперативно восстановить энергообъекты, потому что у них «нет ни опыта, ни знаний, ни желания».

22 июня он заявил, что этой зимой электричество будет доступно жителям Украины не более четырех часов в день, если власти не примут радикальных мер по восстановлению энергосистемы.

Ранее сообщалось, что украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% мощностей.