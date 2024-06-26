Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов

ДТЭК: у Украины нет возможности защитить или восстановить энергообъекты

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

У Украины нет средств для защиты энергетических объектов и денег на их восстановление, заявил исполнительный директор частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Об этом пишет Kyiv Post.

«Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. <...> Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения», — сказал Сахарук.

Он подверг критике правительство Украины за недостаточное финансирование частного сектора и плохое управление, что лишь способствует усугублению ситуации. По его оценке, для восстановления 1 ГВт энергии необходимо потратить около $1 млрд.

Сахарук добавил, что государственные энергокомпании не смогли оперативно восстановить энергообъекты, потому что у них «нет ни опыта, ни знаний, ни желания».

22 июня он заявил, что этой зимой электричество будет доступно жителям Украины не более четырех часов в день, если власти не примут радикальных мер по восстановлению энергосистемы.

Ранее сообщалось, что украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% мощностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами