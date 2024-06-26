Назван лучший способ предотвратить заражение ротавирусом

Наиболее эффективный способ предотвратить заражение ротавирусом — вакцинация. Об этом в разговоре с РИАМО сообщил директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности экспертного совета РФ, вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов.

«Вакцины против ротавирусной инфекции доступны, и вакцинация от нее может быть проведена в любом лечебном учреждении под наблюдением специалистов — применение вакцин в домашних условиях строго запрещено», — сказал Вострухов.

Он также подчеркнул, что действенным способом профилактики инфекции является соблюдение элементарных санитарных норм, таких как тщательное мытье рук, овощей и фруктов, а также употребление только кипяченой или бутилированной воды.

Кроме того, специалист призвал соблюдать особую осторожность при купании в водоемах, поскольку попадание даже небольшого количества воды в рот может обеспечить начало размножения ротавируса в организме.

Врач-терапевт Ольга Минина до этого назвала главные отличия ротавируса от отравления.

В первую очередь, ротавирус отличается от отравления тем, что чаще люди заражаются не через продукты питания. Это касается любых бытовых ситуаций — рукопожатий, прикосновений к дверным ручкам, столовым приборам, телефонам. Также можно подхватить вирус через некипяченую воду, грязные фрукты и овощи, отметила врач.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в Дагестане.