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Из магазинов в Петербурге изъяли 6 тонн фасоли с ботулизмом

В Петербурге из магазинов изъяли 6 тонн фасоли с ботулизмом

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Shutterstock

В Петербурге из оборота изъяли около 6 тонн фасоли с ботулизмом и уничтожили опасный продукт. Об этом со ссылкой на замначальника отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по городу Игоря Ивуленка сообщает телеканал 78.ru.

Ивуленок во время пресс-конференции сообщил, что служба проинформировала торговые сети и комитет промышленной политики о необходимости изъятия опасного продукта из оборота. По го словам, бизнес быстро отозвался и фасоль уничтожили.

Он также отметил, что ботулизм — это не редкая болезнь, однако таких вспышек, как сейчас, не было уже длительное время. За весь прошлый год в Петербурге зафиксировали всего пять таких случаев.

До этого петербуржец подхватил ботулизм в Москве и был избит по прибытии домой. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него перелом левой скуловой кости, к симптомам также добавилась дыхательная недостаточность.

Ранее более 230 человек выписали из больниц после лечения ботулизма.

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