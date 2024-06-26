Россиянам рассказали, как защититься от ротавируса

Заразиться ротавирусом можно, потеряв элементарную бдительность. Об этом в беседе с РИАМО предупредил директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности экспертного совета РФ, вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов. По его словам, основной способ передачи инфекции — фекально-оральный.

«Перехватываем на ходу фастфуд из сомнительных источников, не так тщательно моем овощи и фрукты перед употреблением, покупаем молочную продукцию в местах, где не соблюдаются требования по температуре хранения, — и в самый неожиданный момент встречаемся с довольно распространенной инфекцией, вызываемой ротавирусами», — отметил Вострухов.

Он призвал соблюдать особую осторожность при купании в водоемах, поскольку попадание даже небольшого количества воды в рот может обеспечить начало размножения ротавируса в организме.

Кроме того, врач посоветовал кипятить воду из природных источников, тщательно мыть фрукты и овощи, а также исключить приемы пищи в местах, где невозможно соблюдение санитарных норм.

В начале июня в Буйнакске (Дагестан) произошло массовое отравление. Кишечную инфекцию выявили у более чем 270 человек после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позже количество обратившихся за помощью возросло до 84. Часть пациентов хотели покинуть больницу из-за улучшения самочувствия, но медики настояли на продолжении лечения.

По данным расследования, причиной вспышки кишечной инфекции стала авария на магистральном водоводе. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее врач назвала главные отличия ротавируса от отравления.