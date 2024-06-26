Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи назвали россиянам продукты, которые нельзя есть летом

Гастроэнтеролог Фарбер: летом нельзя есть термически необработанные продукты

close
100%
Shutterstock

Летом нужно исключить из рациона все продукты, не прошедшие термическую обработку, считает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер. В том числе в список запретных на летний сезон следует внести роллы, а при первых признаках отравления нужно обращаться к врачу, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Помимо не прошедших термообработку, летом опасно есть рыбные и скоропортящиеся продукты, добавил врач.

«Конечно же опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения», — пояснил врач.

К обычным симптомам отравления Фабер отнес тошноту, рвоту, понос и высокую температуру. Самолечением он посоветовал не заниматься – нужно обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту. Оставаясь дома, при отравлении рекомендуется пить больше жидкости.

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении жителей Курска – медпомощь потребовалась 11 жителям после употребления рыбы и морепродуктов – роллов. У всех отравившихся выявили острую кишечную инфекцию, проводится эпидемиологическое расследование.

Родителям ранее рассказали, как помочь ребенку при отравлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами