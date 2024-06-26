Врачи назвали россиянам продукты, которые нельзя есть летом

Летом нужно исключить из рациона все продукты, не прошедшие термическую обработку, считает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер. В том числе в список запретных на летний сезон следует внести роллы, а при первых признаках отравления нужно обращаться к врачу, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Помимо не прошедших термообработку, летом опасно есть рыбные и скоропортящиеся продукты, добавил врач.

«Конечно же опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения», — пояснил врач.

К обычным симптомам отравления Фабер отнес тошноту, рвоту, понос и высокую температуру. Самолечением он посоветовал не заниматься – нужно обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту. Оставаясь дома, при отравлении рекомендуется пить больше жидкости.

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении жителей Курска – медпомощь потребовалась 11 жителям после употребления рыбы и морепродуктов – роллов. У всех отравившихся выявили острую кишечную инфекцию, проводится эпидемиологическое расследование.

Родителям ранее рассказали, как помочь ребенку при отравлении.