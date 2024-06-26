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В Германии выдвинули «циничное» предложение украинским мужчинам

Welt: в ФРГ призвали отправить украинцев призывного возраста защищать Украину

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Global Look Press

Глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель предложил отправить украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, обратно на Украину, чтобы они присоединились к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Welt.

«Украинские мужчины призывного возраста не должны иметь никакого права на защиту в Германии, но должны защищать свою страну», — заявил политик.

Виккель добавил, что, по его мнению, с одной стороны снабжать Украину оружием, тогда как в то же время лишать страну собственных солдат — это откровенно цинично.

Недавно стало известно, что свыше 100 тысяч граждан Украины вернулись в свои дома в зоне боевых действий, чтобы не платить за аренду жилья.

В свою очередь швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила, что находящиеся в стране украинские военнообязанные мужчины отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных украинских лидеров.

Ранее на Украине раскрыли, сколько мужчин пытаются покинуть страну.

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