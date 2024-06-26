Загоравший на детской площадке москвич набросился на женщину после ее замечания

В Москве загоравший на детской площадке мужчина набросился на мать двоих детей, сделавшей ему замечание о внешнем виде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в одном из дворов на Криворожской улице. По словам потерпевшей, увидев неизвестного, который загорал в одних трусах рядом с качелями, она подошла к нему, попросила одеться и уйти. Мужчина проявил агрессию: начал нецензурно ругаться и угрожать, а позже напал с кулаками.

«Он ударил меня по руке, дети испугались, заплакали, <...> я вызвала полицию и пошла на горку к испугавшимся детям. Этот урод побежал за мной, догнал прямо на горке, я успела только спустить детей вниз, и он начал меня бить руками и ногами по голове и туловищу», — рассказала женщина.

Потерпевшая написала заявление в полицию, а также сняла побои в медицинском учреждении.

Ранее в Воронеже две матери подрались на детской площадке после конфликта детей.