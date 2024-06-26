Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загоравший на детской площадке москвич набросился на женщину после ее замечания

Загоравший в трусах на площадке москвич набросился на женщину после замечания

close
100%
Осторожно, Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал »Осторожно, Москва»

В Москве загоравший на детской площадке мужчина набросился на мать двоих детей, сделавшей ему замечание о внешнем виде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в одном из дворов на Криворожской улице. По словам потерпевшей, увидев неизвестного, который загорал в одних трусах рядом с качелями, она подошла к нему, попросила одеться и уйти. Мужчина проявил агрессию: начал нецензурно ругаться и угрожать, а позже напал с кулаками.

«Он ударил меня по руке, дети испугались, заплакали, <...> я вызвала полицию и пошла на горку к испугавшимся детям. Этот урод побежал за мной, догнал прямо на горке, я успела только спустить детей вниз, и он начал меня бить руками и ногами по голове и туловищу», — рассказала женщина.

Потерпевшая написала заявление в полицию, а также сняла побои в медицинском учреждении.

Ранее в Воронеже две матери подрались на детской площадке после конфликта детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами