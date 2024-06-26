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Россиянам рассказали, к каким болезням может привести поедание ранних арбузов

Врач Сережина: ранние арбузы и дыни могут спровоцировать онкологию

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Употребление ранних арбузов и дынь чревато развитием онкологических заболеваний. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она пояснила, что в начале сезона плоды могут «перекармливать» азотными удобрениями.

По ее словам, нитраты, содержащиеся в ранних арбузах и дынях, могут накапливаться в организме, вызывая хроническую интоксикацию, которая может привести к раку.

«Отравление пестицидами проявляется быстро и сопровождается болями в животе, диареей, повышением температуры, слабостью и потливостью. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь, а до ее приезда провести промывание желудка», — добавила специалист.

Наиболее вкусными и полезными являются плоды, созревшие естественным путем, в конце июля — начале августа, отметила Сережина.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого рассказала о пользе арбузов и дынь для человека.

По ее словам, в этих плодах много магния и калия, которые защищают стенки сосудов от образования холестериновых бляшек, укрепляют сердечную мышцу. При этом арбуз в большей степени обладает мочегонным эффектом, а дыня действует, как мягкое слабительное.

Ранее эндокринолог рассказала, кому стоит есть поменьше арбузов и дынь.

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