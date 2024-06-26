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Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боевых действий для экономии

Депутат Ткаченко заявила, что более 100 тысяч украинцев вернулись в зону СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Более 100 тысяч граждан Украины вернулись в свои дома в зоне боевых действий, чтобы не платить за аренду жилья. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Ткаченко, передает украинское издание «Страна».

Всего с начала 2024 года, по словам депутата, в зону боевых действий или на подконтрольные России территории для экономии приехали 100–130 тысяч человек, в основном — пенсионеры, женщины и, иногда, целые семьи. Ткаченко подчеркнул, что главной причиной этого стало отсутствие бесплатного жилья от государства с приемлемыми условиями проживания.

Он добавил, что часто жилье за 10–15 тысяч гривен (около 21–32 тысяч рублей) переселенцам сдают жители тыловых регионов страны, уехавшие за границу и получающие там компенсацию.

25 июня сообщалось, что Евросоюз принял решение продлить действие специального механизма для приема беженцев с Украины до марта 2026 года.

Накануне швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила, что находящиеся в стране украинские военнообязанные мужчины отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных украинских лидеров.

Ранее на Украине заявили, что достигли главной цели закона о мобилизации.

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