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В Приморском крае частный дом превратился в бассейн

В Приморском крае частный дом затопило вместе со всем имуществом

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Телеграм-канал «NEWS.VL»

В Приморском крае частный дом превратился в бассейн из-за затопления. Об этом сообщает Telegram-канал NEWS.VL.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Дальнереченске на Солнечной улице. Один из частных домов, расположенных там, затопило вместе со всем имуществом из-за поднятия уровня воды. На кадрах с места видно, что все жилище стало напоминать бассейн, в котором плавают вещи.

Хозяйка жилища рассказала, что упала в воду возле собственного порога. Ее удалось спасти лишь благодаря вмешательству соседей, которые пришли на помощь.

До этого в Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов. Инцидент произошел в результате обильных осадков. Главу округа вызвали в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.

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