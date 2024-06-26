В Приморском крае частный дом превратился в бассейн из-за затопления. Об этом сообщает Telegram-канал NEWS.VL.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Дальнереченске на Солнечной улице. Один из частных домов, расположенных там, затопило вместе со всем имуществом из-за поднятия уровня воды. На кадрах с места видно, что все жилище стало напоминать бассейн, в котором плавают вещи.

Хозяйка жилища рассказала, что упала в воду возле собственного порога. Ее удалось спасти лишь благодаря вмешательству соседей, которые пришли на помощь.

До этого в Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов. Инцидент произошел в результате обильных осадков. Главу округа вызвали в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.