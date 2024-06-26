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Врач предостерегла от покупки ранних арбузов и дынь

Врач Сережина: ранние арбузы и дыни могут содержать нитраты

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Freepik.com

Употребление ранних арбузов и дынь может быть опасным для здоровья, поскольку в начале лета плоды могут содержать нитраты. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Именно с конца июля по начало августа они созревают естественным путем и становятся наиболее вкусными и полезными. Чтобы плоды росли быстрее и больше, их могут «перекармливать» удобрениями, особенно азотными. Как правило, нитраты накапливаются в корке и прилегающей к ней зеленой части плода», — отметила Сережина.

Она добавила, что главная опасность нитратов в том, что в человеческом организме они могут превращаться в токсичные нитриты, которые нарушают транспортную функцию крови и вызывают кислородное голодание тканей.

Глава Ягодного союза Ирина Козий до этого сообщила, что в этом сезоне арбузы и дыни значительно вырастут в цене на фоне неблагоприятной погоды — аномальной жары и засухи. Подорожает, по ее словам, практически вся плодоовощная продукция, так как, помимо прочего, выросла ее себестоимость.

При этом она подчеркнула, что российские бахчевые культуры в любом случае останутся лидерами внутреннего рынка, так как они все равно дешевле, чем поставляемые из других стран.

Ранее врачи сравнили пользу арбуза и дыни.

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