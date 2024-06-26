На Украине заявили, что достигли главной цели закона о мобилизации

Министерство обороны Украины и Верховная рада достигли главной цели, заложенной в новый закон о мобилизации. Об этом сообщил член комитета украинского парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, слова которого передает «РБК-Украина».

Депутат отметил, что более чем за месяц действия нового закона властям страны удалось провести аудит всех военнообязанных граждан.

«Выяснить, где кто находится, кто пригоден, кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная», — пояснил он.

Накануне сообщалось, что Министерство обороны Украины решило не поддерживать увеличение сроков обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней.

Также в ведомстве заявляли, что более двух миллионов военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные в период с 18 мая по 25 июня.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее на Украине рассказали, сколько военнообязанных мужчин пытаются нелегально покинуть страну.