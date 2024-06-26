Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Одного из фигурантов по делу о даче взятки бывшему начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна оставили под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда, в соответствии с которым Мартиросяну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля 2024 года.

Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление столичного суда.

Кузнецов был арестован 14 мая. По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов руководил восьмым управлением Генштаба, предприниматель Лева Мартиросян купил для него участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более 1000 кв. м. Это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб. Недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это главный кадровик оборонного ведомства помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб.

Мартиросян вину не признал, его заключили под стражу. 31 мая стало известно, что принадлежащие бизнесмену отель, столовая и продуктовый магазин в Краснодаре закрылись.

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