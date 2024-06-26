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Папа Римский объяснил, зачем Ватикану солнечные батареи

Папа Римский призвал человечество бороться с глобальным потеплением

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Alessandra Tarantino/AP

Папа Римский Франциск поручил организовать производство электроэнергии за счет солнечных батарей, достаточной для обеспечения Ватикана. Об этом сообщает РИА Новости.

Понтифик в апостольском послании в форме Motu Proprio (особого рескрипта) обратился к собственной социально-экологической энциклике Laudato si (Хвала Тебе), где он призвал «все человечество осознать необходимость внесения изменений в свой образ жизни».

Папа Римский напомнил, что следует «ответственно относиться к производству и потреблению», а также призвал человечество «бороться с глобальным потеплением».

В свою очередь необходимость сокращения выбросов в атмосферу, отметил Франциск, сопровождается доступностью средств для осуществления экологического перехода, в котором основную роль играет солнечная энергия.

«Поэтому я доверяю вам, дорогие братья, задачу создания агроэлектрической системы на экстерриториальной территории Санта-Мария-ди-Галерия», — заявил понтифик, обращаясь к ватиканскому губернатору и главе Администрации церковного имущества Святого престола.

Эта система, подчеркнул папа Римский, обеспечила бы не только электроснабжение существующей радиостанции Radio Vaticana, но и полную энергетическую поддержку Ватикана. Ожидается, что солнечные батареи разместят в одном из кварталов на северо-западе Рима.

До этого Франциск обратился к католическим священникам, попросив их читать проповеди покороче, так как зачастую «люди засыпают» на длительных богослужениях.

Ранее ученые нашли изменения в облаках, усиливающие потепление климата.

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