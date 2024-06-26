Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС уведомили об уничтожении поста радиационного контроля

РИА Новости: в МАГАТЭ знают об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Черничука, находящимся на станции экспертам предоставлены фотоматериалы о состоянии остатков пораженного оборудования. Директор ЗАЭС выразил надежду, что в очередном заявлении МАГАТЭ будет отражена информация о разрушении оборудования мониторинга радиационного состояния в зоне расположения станции.

Утром 26 июня в Telegram-канале ЗАЭС появилось сообщение об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из постов радиационного контроля электростанции в Великой Знаменке, который в результате был полностью уничтожен.

23 июня сообщалось, что несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены в результате атаки ВСУ на Энергодар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что без электроэнергии остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, склады с товарно-материальными ценностями и ряд других объектов.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами