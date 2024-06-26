Экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС уведомили об уничтожении поста радиационного контроля

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Черничука, находящимся на станции экспертам предоставлены фотоматериалы о состоянии остатков пораженного оборудования. Директор ЗАЭС выразил надежду, что в очередном заявлении МАГАТЭ будет отражена информация о разрушении оборудования мониторинга радиационного состояния в зоне расположения станции.

Утром 26 июня в Telegram-канале ЗАЭС появилось сообщение об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из постов радиационного контроля электростанции в Великой Знаменке, который в результате был полностью уничтожен.

23 июня сообщалось, что несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены в результате атаки ВСУ на Энергодар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что без электроэнергии остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, склады с товарно-материальными ценностями и ряд других объектов.

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