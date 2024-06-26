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Пенсионер-автомобилист переехал девочку на велосипеде в Красноярске

В Красноярске пенсионер-автомобилист переехал девочку на велосипеде

В Красноярске 72-летний пенсионер переехал 11-летнюю девочку на велосипеде, ребенка госпитализировали. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел на улице 9 Мая у дома №23. Пожилой мужчина на автомобиле допустил наезд на девочку, которая ехала на велосипеде. Водитель сразу не затормозил и проехал по ребенку.

Девочку доставили в медицинское учреждение. В результате аварии она получила серьезные травмы. Более подробной информации о ее состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что наехавший на ребенка водитель за последний год привлекался к ответственности за нарушение ПДД 41 раз. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Напоминаем водителям, что дворы – зона, требующая особого внимания. Автолюбители должны двигаться по дворовым проездам на минимальной скорости», — напомнили в ведомстве.

Ранее приморский мотоциклист сбил детей на переходе и сам пришел в полицию.

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